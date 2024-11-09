Москва, 9 ноября, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Президент Финляндии Александер Стубб «подложил соломку», рассчитывая, что со временем отношения его страны и России смогут нормализоваться. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил политолог Евгений Михайлов.

ИА Регнум

Он прокомментировал заявление президента соседней страны, согласно которому финско-российские отношения когда-нибудь наладятся и будут использованы во благо. Стубб добавил, что сейчас «не время для этого», пишет газета Ilta-Sanomat.

«Раньше очень сильно процветало финское приграничье с Россией. Огромные магазины, совместные бизнесы русско-финские приносили сотни миллионов евро в финский бюджет. Сейчас этого нет. Сейчас есть только гонка вооружений», — сказал Михайлов.

Он предположил, что отношения между Финляндией и Россией могут нормализоваться относительно быстро, потому что финская экономика очень зависима от России и финские бизнесмены уже не раз выказывали претензии своему руководству из-за того, что разрушены связи с Москвой.

«Финны заранее «кладут соломку» для будущих переговоров с РФ, возможно даже для самостоятельных переговоров с Россией. Потому что в Советском Союзе Финляндия имела «особый статус» в отношениях. Возможно, на фоне общего бардака в Европе финны опять выйдут на этот же статус», — добавил политолог.

Как передавало ИА Регнум власти США и Финляндии 18 декабря подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, позволяющее Вашингтону получить доступ к 15 военным базам на территории Финляндии.

Финляндию приняли в НАТО в качестве 31-го члена военного блока 4 апреля 2023 года. Хяккянен 14 декабря заявил, что на территории республики планируют открыть 15 военных районов, где смогут разместиться американские войска.