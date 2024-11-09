Хельсинки, 9 ноября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Финско-российские отношения когда-нибудь наладятся и будут использованы во благо, но сейчас не время для этого, заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью газете Ilta-Sanomat.

IMAGO/snapshot-photography/F. Boi/Global Look Press Александр Стубб

«Да, когда-нибудь эти отношения наладятся и будут использованы на благо, но сейчас не время для этого. Я бы предпочёл оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом», — сказал он.

В рамках интервью в газете уточнили, что за восемь месяцев нахождения на посту президента Финляндии Стубб не провёл ещё ни одной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года Финляндию приняли в НАТО. В декабре того же года власти республики подписали с США соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, Вашингтон получил доступ к 15 финским военным базам.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в феврале 2024 года заявил, что в Финляндии резко изменилась атмосфера дискуссии и растёт уровень русофобии.

Бывший посол Финляндии в России Антти Хелантеря отмечал, что связи Хельсинки и Москвы в будущем придётся выстраивать заново, потому что былых отношений между странами в нынешних условиях больше не будет.