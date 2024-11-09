Вашингтон, 9 ноября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Администрация избранного президента США Дональда Трампа рассматривает решение об отмене двух программ администрации действующего президента Джо Байдена, после чего из страны будут депортированы более 1,3 млн легальных мигрантов. Об этом сообщает NBC News.

John Moore/Global Look Press

«Обещанный избранным президентом план проведения массовых депортаций приобретает всё более чёткие очертания. Рассматривается отмена двух программ администрации Байдена, которые позволили более чем 1,3 миллионам иммигрантов легально въехать в США», — указано в публикации.

При этом в материале уточняется, что депортация грозит в первую очередь наиболее опасным мигрантам, среди которых китайские мужчины призывного возраста, осуждённые преступники и иные лица, кому ещё не предоставлено убежище.

Как передавало ИА Регнум, ужесточение миграционной политики было одним из пунктов избирательной кампании Трампа. Он не раз упрекал администрацию Байдена за «чрезмерно мягкую» политику, превратившую США «в страну третьего мира». Трамп подчёркивал, что стране нужны более строгие миграционные меры и пересмотр действующих программ.

Портал Axios ранее отмечал, что Трамп, придя к власти, захочет депортировать миллионы нелегалов силами правоохранителей всех уровней власти, а New York Times сообщала, что для мигрантов организуют специальные лагеря.