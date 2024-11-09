Москва, 9 ноября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении композитору Александре Пахмутовой звания Героя Труда, сообщила 9 ноября пресс-служба Кремля.

Михаил Климентьев/ТАСС

Звание присвоено за особые заслуги в развитии музыкального искусства, общественную деятельность и плодотворную творческую работу, сказано в тексте указа.

«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Пахмутовой Александре Николаевне — композитору, члену региональной общественной организации «Союз московских композиторов», — гласит текст документа.

9 ноября Пахмутовой исполнилось 95 лет.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года, поздравляя Пахмутову с днём рождения, Владимир Путин отметил, что вдохновенное творчество композитора пользуется поистине всенародной любовью, и пожелал Пахмутовой доброго здоровья и бодрости духа.

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в посёлке Бекетовка под Сталинградом (ныне — район Волгограда). Она написала сотни песен, многие из которых — в соавторстве с супругом, поэтом Николаем Добронравовым. Её композиции исполняли многие известные артисты эстрады, актёры театра и кино.

В июне Владимир Путин присвоил звание Героя Труда председателю КПРФ Геннадию Зюганову. Звание присвоено за большие заслуги в развитии российской государственности и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность, отмечалось в тексте указа. Месяцем ранее, в мае, президент присвоил звание Героя Труда председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.