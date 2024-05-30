Москва, 30 мая, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Преданность Отечеству и работа на благо граждан на многие годы определила смысл жизни председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград.

РИА Новости Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Глава государства присвоил Матвиенко звание Героя Труда. Соответствующий указ Путин подписал 7 апреля — к 75-летию политика.

«Преданность Отечеству, работа на благо общества, на благо граждан на многие годы определила смысл жизни Валентины Ивановны Матвиенко. Её опыт, знания, организаторский талант вызывают огромное уважение. Признанием ее заслуг стало присуждение звания «Героя Труда», — отметил президент России.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая президент России вручил государственные награды. Церемония награждения состоялась 30 мая в Екатерининском зале Кремля. В общей сложности орденами, знаками отличия и почётными званиями отметили более тридцати выдающихся граждан России. На церемонию пригласили спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям Стивена Сигала, министров и участников специальной военной операции на Украине.

В ходе церемонии лидер страны заявил, что Россия проходит через сложные испытания, отстаивая право народа определять собственную судьбу. Он также обратился к военным-участникам спецоперации, заявив, что они истинная опора и броня страны.