Москва, 9 ноября, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с днём рождения. Соответствующая телеграмма опубликована 9 ноября на сайте Кремля.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент России Владимир Путин и композитор Александра Пахмутова

«Ваше вдохновенное творчество пользуется поистине всенародной любовью, пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства, дарит им душевное тепло», — отметил Путин.

Глава государства пожелал Пахмутовой доброго здоровья и бодрости духа.

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в посёлке Бекетовка под Сталинградом (ныне — район Волгограда). На её счету четыре сотни песен, многие из которых написаны в соавторстве с супругом, поэтом Николаем Добронравовым. Её песни исполняли многие известные артисты эстрады, актёры театра и кино.