Варшава, 9 ноября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Европа столкнётся с серьёзными геополитическими вызовами в связи с избранием на пост президента США Дональда Трампа и его возможным стремлением завершить украинский конфликт в короткие сроки, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press

«Нет никаких сомнений в том, что новый геополитический ландшафт представляет собой серьёзный вызов для всех, особенно в контексте возможного окончания российско-украинского конфликта в результате соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Трампом. Об этом много говорится как о возможном сценарии развития событий если не в ближайшие дни, то в ближайшие месяцы», — сказал он.

По словам Туска, в связи с изменениями в мировой политике он планирует провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте.

Как передавало ИА Регнум, в первой половине 2023 года Туск заявлял, что Трамп якобы завербован российскими спецслужбами. Однако когда на пресс-конференции 8 ноября журналистка Моника Рютке напомнила ему об этих словах, глава польского правительства отрёкся от этих высказываний, а журналистку лишили доступа на пресс-конференции.

2 ноября Туск также заявил, что эра зависимости Европы от США завершилась. По его словам, будущее Европы в её руках, однако ей ещё нужно «повзрослеть и поверить в свои силы».