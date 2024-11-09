Москва, 9 ноября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Чемпионка мира по художественной гимнастике 2014 года в составе сборной России Александра Семёнова приняла решение выступать на международных соревнованиях под флагом Армении, сообщила её мать и тренер Виктория Текель.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Александра собирается выступить за Армению, она уже достаточно возрастная спортсменка, и ей, конечно, очень хочется опять участвовать в международных соревнованиях. Она также намерена продолжать выступать на внутрироссийских стартах и проводить в Великом Новгороде соревнования своего имени. Выступления за Армению никак не помешают этому и не отразятся на её деятельности по популяризации художественной гимнастики в нашей стране», — рассказала она ТАСС.

Текель уточнила, что с 13 по 15 декабря в Ереване пройдёт международный Кубок дружбы, на котором Семёнова планирует выступать за Федерацию художественной гимнастики Армении.

Сейчас Семёновой 26 лет, в 2014 году она стала чемпионкой мира в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя лентами. Также гимнастка сумела завоевать два золота и одно серебро на чемпионате Европы — 2014.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что её подопечные не поедут на Олимпиаду на условиях Международного олимпийского комитета, то есть без национальных флага и гимна. Она отметила, что комитет отсеивает сильнейших спортсменов, и добавила, что надо перестать приспосабливаться, а МОК пусть сам думает, как допустить российских спортсменов в нормальном качестве.

Президент России Владимир Путин отмечал, что подходы МОК по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Чиновники присвоили себе право решать, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого нет, сказал Путин. Он назвал этнической дискриминацией отношение МОК к спортсменам из России.