Москва, 9 декабря, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Российские гимнасты не поедут на Олимпийские игры — 2024 на условиях, выдвинутых Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом заявила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Максим Богодвид/РИА Новости RIA 8 388 068. MR.

«На таких условиях мы не поедем. Все патриоты это понимают», — сказала Родионенко.

Она отметила, что МОК отсеивает сильнейших российских спортсменов и лишает сборную флага и гимна.

Также Родионенко добавила, что надо перестать приспосабливаться, а МОК пусть сам думает, как допустить российских спортсменов в нормальном качестве.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 8 декабря в МОК заявили, что допустят российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом национальная символика России и Белоруссии будет запрещена на всех официальных мероприятиях на Олимпийских играх.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что условия по допуску россиян на Олимпиаду в Париже являются дискриминационными и идут вразрез со спортивными принципами.

Двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по плаванию Климент Колесниковне намерен участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, поскольку не согласен с условиями участия в так называемом «нейтральном» статусе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что подходы МОК по допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта, а его отношение к спортсменам из России является этнической дискриминацией. Он отметил, что международные спортивные организации деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации.