Москва, 9 ноября, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Россия собирается поддерживать страны Африки на международных площадках в рамках обсуждения вопросов противодействия терроризму со стороны Киева, заявил 9 ноября в заявил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно.

«В первую очередь будем бороться с этим на международных площадках, будем всячески поддерживать наших африканских партнеров в том, что касается их взглядов на преступную деятельность киевского режима, которая теперь распространяется и на Африку», — сказал и. о. директора департамента.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать помогать странам Африки, в том числе в борьбе с терроризмом, пандемиями и голодом. Он добавил, что Москва Россия совместно с дружественными африканскими странами будет совместно работать на будущее и выстраивать стратегическое партнёрство.