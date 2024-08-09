Москва, 9 августа, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Разрыв Нигером дипломатических отношений с Украиной говорит о растущем понимании африканскими странами террористической сущности киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Omar Hama/AP/TASS

«Разрыв уже второй африканской страной дипломатических отношений с Украиной наглядно свидетельствует о растущем понимании государствами континента террористической сущности киевского режима», — приводит её слова РЕН ТВ.

Захарова напомнила, что 6 августа правительство Нигера вслед за властями Мали заявило о немедленном разрыве дипотношений с Украиной. Причиной стала поддержка киевским режимом террористов, напавших на малийских военнослужащих.

По словам дипломата, Украина сделала сознательный выбор помогать террористам в то время, когда мировое сообщество отстаивает необходимость бороться с этим злом.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооружённых террористов, ведущих бои с правительственными войсками и группой «Вагнер». В Бамако отметили, что «с глубоким шоком» восприняли заявление представителя Главного управления разведки минобороны Андрея Юсова о причастности Киева к нападению террористов, которое привело к войне.

Вечером 6 августа власти Нигера приняли решение о немедленном разрыве дипотношений с Украиной. Власти страны заявили о намерении обратиться в Совбез ООН в связи с агрессией Киева. При этом МИД Украины назвал «досадным» это решение.

Захарова 7 августа заявила, что Киев принял решение открыть «второй фронт» в Африке из-за невозможности победить Россию на поле боя. Дипломат уточнила, что киевский режим для этого потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве африканских странах.

Газета The Financial Times отметила, что разрыв властями Мали и Нигера дипотношений с Украиной может свести на нет усилия Киева по наращиванию связей с Глобальным Югом и поиску поддержки в конфликте с Москвой. Автор охарактеризовал эту ситуацию как символическое поражение Киева, уточнив, что многие государства Африканского континента либо придерживаются нейтральной позиции по украинскому конфликту, либо поддерживают Россию.