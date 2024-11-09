Москва, 9 ноября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Обновление ядерной доктрины даст России возможность «обращения к ядерной опции» в обстоятельствах, связанных с острым кризисом в отношениях с Западом и, в частности, с ситуацией на Украине, заявил 9 ноября заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Президент Владимир Путин «в качестве верховного главнокомандующего» примет решения, которые приведут к усовершенствованию концептуальных основ деятельности РФ в этой сфере, сказал Рябков в интервью «Интерфаксу».

«То, что сейчас происходит, это отражение в основах госполитики в области ядерного сдерживания выводов и итогов анализа нашими специалистами ситуации, которая складывается в отношениях с Западом, и ситуации вокруг специальной военной операции, в частности. А именно — действия западной группы, как будто безнаказанность не имеет пределов, им можно идти по лестнице эскалации до бесконечности, пока Москва не дрогнет и в Москве не сдадут нервы», — заявил замглавы МИД.

Указанное представление Запада глубоко ошибочно и опасно, сказал Рябков. Западные политики убеждены, что им никто ничего не может противопоставить и что они могут навязать всем собственную волю, подчеркнул он.

Россия будет пресекать подобное отношение посредством совершенствования ядерного арсенала, учебно-тренировочных мероприятий, уточнения доктринальных аспектов, отметил заместитель министра.

«В основах госполитики будут отражены возможности для обращения к ядерной опции при неких обстоятельствах, вписывающихся в упомянутые мной базовые сценарии, но которые нам кажутся на сегодня не сугубо абстрактными и гипотетическими, а имеющими некое отношение к текущей фазе острейшего кризиса в наших отношениях с США, НАТО, Западом в целом и ситуацией, в том числе, которая разворачивается вокруг СВО», — заявил Рябков.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В новой редакции документа указано, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. При этом нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко 8 октября рассказал, что Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы её противники не питали иллюзий о готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми имеющимися средствами. Дипломат добавил, что располагающие ядерным оружием страны — участницы НАТО пошли по пути повышения роли такого оружия в своей стратегии в концептуальном, политическом и военно-техническом смыслах.