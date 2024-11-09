Тяжёлая и абсолютно ужасная ситуация сложилась для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об «адских» боях в курском приграничье со ссылкой на киевских боевиков, которым удалось добраться до госпиталей в Сумской области, 8 ноября пишет американская газета Washington Post. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 989-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

То, что ВСУ несут колоссальные потери в Курской области, отмечал 7 ноября на заседании Валдайского форума президент Владимир Путин. По его словам, за три месяца боевых действий враг потерял больше, чем за весь прошлый год, — свыше 30 тысяч человек.

Командование ВСУ не сможет вывести свои подразделения из Курской области, там сформировалось уже несколько котлов, заявил 8 ноября военкор Марат Хайруллин, добавив, что засевшие там подразделения, в том числе иностранные наёмники, обречены.

Успешно сражаются с украинскими вооружёнными формированиями в приграничном районе Курской области морские пехотинцы группировки войск «Север». На одном из участков бойцы устроили засаду боевикам ВСУ, разгромив их позиции вместе с боевой техникой производства стран НАТО, информирует 9 ноября Минобороны.

Как говорят сами военнослужащие, боевики были взяты врасплох, что позволило занять выгодные позиции для дальнейшего контроля передвижения и уничтожения лёгкой и тяжёлой вражеской техники.

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