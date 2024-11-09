Нью-Йорк, США, 9 ноября, 2024, 05:25 — ИА Регнум. История с изъятием и усыплением ставшей звездой в интернете белки по кличке Пинат могла помочь избранному президенту США Дональду Трампу победить на выборах. Об этом заявил хозяин животного Марк Лонго.

Кадр из соцсети

«Возможно, Пинат сыграл свою роль в его победе… Я никогда не узнаю об этом, но я хотел бы сохранить в себе частичку знания о том, что Пинат мог что-то изменить», — сказал Лонго в беседе с газетой New York Post.

По словам Лонго, он планирует судиться с властями и требовать от них материальную компенсацию.

Вместе с этим Лонго поздравил с победой Трампа и пригласил его в свой приют для животных, откуда чиновники изъяли животных для дальнейшего усыпления.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября власти США усыпили ставшую звездой Instagram (продукт компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) белку по кличке Пинат, изъятую у хозяина, из-за угрозы бешенства. Вместе с Пинат был усыплён енот Фред, живший с ней в одном доме. Сделано это было для проведения теста на бешенство — утверждается, что белка укусила одного из чиновников, приехавших забрать питомцев.

Отмечалось, что Пинат, Фред и ещё более 360 спасённых от гибели диких животных жили на ферме-заповеднике Марка Лонго. Он завёл страницу белки в Instagram, и Пинат быстро стала популярной в этой соцсети. Однако спустя какое-то время на Лонго стало поступать множество жалоб от противников проживания диких животных с людьми. В результате животных конфисковали.

Отмечается, что зоозащитники протестовали против усыпления Пинат и Фреда. Их бывший владелец, узнав о гибели своих питомцев, не смог сдержать слёз.