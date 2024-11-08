В Одессе раздались взрывы
«Страна. ua»: в Одессе прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги
Одесса, Украина, 9 ноября, 2024, 01:42 — ИА Регнум. В городе Одессе в ночь на 9 ноября прогремело несколько взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна. ua».
«Сильный взрыв в Одессе», — информировали журналисты около 01:00 мск.
Спустя несколько минут в городе раздались новые взрывы. Глава областной военной администрации Олег Кипер подтвердил атаку на Одессу. По его словам, в городе сработала система ПВО.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской и ещё семи областях Украины ранее объявили воздушную тревогу.
Минобороны России не сообщало об ударах по объектам в Одессе и её пригородах.
Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 8 ноября в пригороде Киева прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Тревогу в Киевской области объявили накануне с 21:51 мск, в столице сирены звучали с 22:37 мск 7 ноября.
Ночью 8 ноября серия взрывов прогремела в Харькове. Городские власти не привели подробностей инцидента.
Поздним вечером 6 ноября в подконтрольном Украине городе Херсоне в пятый раз за сутки прозвучали взрывы. При этом в находящейся под контролем киевского режима части Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.