Украина, 6 ноября, 2024, 23:01 — ИА Регнум. В подконтрольном Украине городе Херсоне в пятый раз за сутки прогремели взрывы. Об этом 6 ноября сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«В Херсоне снова слышны взрывы», — уточнили в Telegram-канале журналисты.

При этом в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области воздушную тревогу не объявляли, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября взрывы гремели в Киевской области и в столице Украины. Мэр Киева Виталий Кличко пояснил, что на севере города в районе Оболони работали системы противовоздушной обороны. В городе Вышгород также произошли взрывы возле плотины Киевского водохранилища, которая относится к Киевской ГЭС. В небе над городом зафиксировали появление беспилотников.

В ночь на 4 ноября несколько взрывов прогремело в Харькове и Сумах. По данным ряда украинских СМИ, взрывы звучали в подконтрольных киевскому режиму Запорожье и Херсоне.

В Министерстве обороны неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и объектам, использующимся в военных целях.