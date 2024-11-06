В подконтрольном Киеву Херсоне в пятый раз за сутки прозвучали взрывы
СМИ: в Херсоне снова прогремели взрывы
Украина, 6 ноября, 2024, 23:01 — ИА Регнум. В подконтрольном Украине городе Херсоне в пятый раз за сутки прогремели взрывы. Об этом 6 ноября сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Херсоне снова слышны взрывы», — уточнили в Telegram-канале журналисты.
При этом в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области воздушную тревогу не объявляли, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября взрывы гремели в Киевской области и в столице Украины. Мэр Киева Виталий Кличко пояснил, что на севере города в районе Оболони работали системы противовоздушной обороны. В городе Вышгород также произошли взрывы возле плотины Киевского водохранилища, которая относится к Киевской ГЭС. В небе над городом зафиксировали появление беспилотников.
В ночь на 4 ноября несколько взрывов прогремело в Харькове и Сумах. По данным ряда украинских СМИ, взрывы звучали в подконтрольных киевскому режиму Запорожье и Херсоне.
В Министерстве обороны неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и объектам, использующимся в военных целях.