Москва, 8 ноября, 2024, 22:10 — ИА Регнум. В России наблюдается постепенное замедление роста экономической активности. На это указывает динамика финансовых потоков в октябре, говорится на сайте Центробанка РФ.

ИА REGNUM Здание ЦБ РФ

Отмечается, что в октябре на 2,9% относительно среднего уровня третьего квартала 2024 года снизился объём входящих платежей, которые регулятор проводил через собственную платёжную систему.

Как отметили в Банке России, снижение объёма входящих платежей фиксировалось во всех группах, в особенности в отраслях внешнего спроса.

Ранее ИА Регнум передавало, 25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21%. Регулятор объявил, что ставку подняли на два процентных пункта, поскольку уровень инфляции существенно выше прогнозного.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и намерен принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в стране.

31 октября Набиуллина заявила, что ЦБ вынужденно перешёл к жёсткой денежно-кредитной политике. По её словам, это стало новой ситуацией для российской экономики.

Глава ЦБ также отметила, что жёсткая денежно-кредитная политика — это не прихоть, а неизбежная реакция на сложившуюся ситуацию в экономике. Период такой политики в будущем окупится, добавила она.

1 ноября директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова отмечала, что ЦБ видит перегрев на рынке корпоративного кредитования, существенная часть отраслей оказалась не очень чувствительной к изменениям ключевой ставки.