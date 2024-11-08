Берлин, 8 ноября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек 8 ноября подтвердил, что намерен выставить свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ от партии «Зелёные».

Heinrich-Böll-Stiftung

Ранее о возможном выдвижении Хабека сообщила газета Spiegel. По этим данным, кандидатуру Хабека ещё должен утвердить съезд партии, но весьма вероятно, что это произойдёт.

На выборах 2021 года кандидатом в канцлеры от «Зелёных» была глава МИД Анналена Бербок. Партия по итогам тех выборов вошла в состав правящей «светофорной» коалиции.

В видеообращении, опубликованном в его YouTube-канале, Хабек пообещал, что на посту канцлера будет решать проблемы, с которыми сталкивается Германия.

«Я баллотируюсь как кандидат от «Зелёных» — для народа Германии», — сказал политик.

Хабек также заявил, что военный конфликт на Украине «принёс в Германию инфляцию». Кроме того, он упомянул о правительственном кризисе в ФРГ.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября Хабек заявил о распаде коалиционного правительства. По его словам, он произошёл из-за нежелания министра финансов Кристиана Линднера согласовать больше средств в госбюджете на 2025 год для поддержки Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал отставку Линднера «вынужденной», заявив, что её целью было «предотвращение ущерба стране». Германии необходимо правительство, у которого есть силы принимать решения, необходимые для страны, добавил Шольц.

Трое министров от Свободной демократической партии Германии покинули коалиционное правительство. Шольц заявил, что намерен в январе поставить в парламенте вопрос о доверии кабинету министров. Если доверие оказано не будет, весной 2025 года в Германии могут пройти новые выборы.

Распад коалиционного правительства ФРГ может оставить Украину без финансовой помощи Берлина, поскольку бюджет Германии на 2025 год ещё не утверждён, отметил ранее немецкий журналист Юлиан Рёпке.