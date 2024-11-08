Берлин, 8 ноября, 2024, 04:46 — ИА Регнум. Распад коалиционного правительства Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и «Зелёных» может оставить Украину без финансовой помощи. Такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан Рёпке.

bundesregierung.de Олаф Шольц в бундестаге

«В Германии нет решения по бюджету на 2025 год. Это значит, что на текущий момент — без парламентского большинства у коалиции Олафа Шольца — ни один евро из обещанной помощи в 4 млрд не достигнет Украины», — написал журналист в соцсети Х.

В Берлине ещё могут договориться об отдельных поставках Украине, в частности, ЗРК IRIS-T и артиллерийских снарядов, но даже в этом случае канцлеру ФРГ придётся приложить усилия. СДПГ и «Зелёные» будут вынуждены снова обратиться к фактически вышедшим из коалиции свободным демократам или договариваться с крупнейшим оппозиционным блоком ФРГ, указал Рёпке.

Как сообщало ИА Регнум, вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек 6 ноября заявил о распаде коалиционного правительства. По его словам, он произошёл из-за нежелания министра финансов Кристиана Линднера согласовать больше средств в госбюджете на 2025 год для поддержки Украины. Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал отставку Линднера «вынужденной», заявив, что её целью было «предотвращение ущерба стране». Германии необходимо правительство, у которого есть силы принимать решения, необходимые для страны, добавил он.

Распад коалиции в Германии напрямую не связан с отказом от российских энергоресурсов. Экономика ФРГ находится в тяжёлом положении, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Американский предприниматель Илон Маск назвал Шольца глупцом после распада правящей коалиции в ФРГ.