Киев, 8 ноября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Команда главы киевского режима Владимира Зеленского хотела бы сблизить позиции с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации 20 января, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на источники в офисе Зеленского.

Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

«Источники в офисе главы украинского государства подтвердили, что в его повестке дня на ближайшие недели приоритетом является сближение позиций с Трампом перед его вступлением в должность президента США в январе», — отмечает издание.

По мнению Зеленского, говорится в материале, предвыборные заявления Трампа и то, что он будет делать на посту президента, не одно и то же. Киев пошёл в «дипломатическое наступление», чтобы убедить американского лидера не сокращать военную поддержку Украины в условиях, когда на кону стоит мировое лидерство США.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября в ходе саммита Европейского политического сообщества в Будапеште Зеленский заявил, что идея Трампа о быстром урегулировании конфликта означает «потери для Украины». Ранее республиканец не раз заявлял, что ему хватило бы суток на прекращение конфликта, если бы он руководил Белым домом.

Украина получит от США 6 млрд долларов военной помощи до прихода к власти в январе 2025 года новой администрации, заявила 7 ноября на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Белый дом постарается как можно быстрее направить средства из-за опасений, что новые власти остановят поставки оружия, заверила она.