Будапешт, 8 ноября, 2024, 01:21 — ИА Регнум. Идея одержавшего победу на президентских выборах в США Дональда Трампа о быстром урегулировании конфликта означает «потери для Украины». Об этом 7 ноября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

«Я уверен, что быстрое окончание <…> — это потери. Я не знаю эту идею, мы не говорили об этом с Трампом», — приводит слова Зеленского «РБК-Украина».

Украина хочет справедливого завершения конфликта, добавил он. Однако на реализацию желания избранного президента США нужно больше времени, заключил Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп не раз заявлял, что ему хватило бы суток на урегулирование конфликта, если бы он руководил Белым домом.

Заявления Трампа о его способности завершить конфликт на Украине должны сопровождаться конкретными действиями, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Команда республиканца Дональда Трампа обсуждает новый сценарий завершения конфликта между Россией и Украиной. План включает несколько ключевых пунктов, в том числе заморозку текущей линии фронта.

6 ноября, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США могут прекратить украинский конфликт очень быстро. Именно это государство, по его словам, и прямо, и косвенно вовлечено в противостояние Киева и Москвы.