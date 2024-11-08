Москва, 8 ноября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. В Москве 28 ноября откроется выставка «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях», одним из главных событий которой станут всероссийские соревнования молодых реставраторов. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

«Одним из ключевых событий выставки станут соревнования молодых реставраторов, в которых примут участие студенты 24 высших и средних специальных учебных заведений из 14 регионов страны. Им предстоит продемонстрировать свои навыки по семи отраслевым направлениям, а также поучаствовать в мероприятиях, направленных на совершенствование профессиональных компетенций», — говорится в сообщении.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что подготовка новых кадров в области реставрации имеет очень большое значение, ведь она связана с сохранением опыта и культуры России.

В материале уточняется, что в соревнованиях примут участие и представители Луганской и Донецкой Народных Республик. Также сообщается, что победителей этих соревнований пригласят на стажировку в Государственный научно-исследовательский институт реставрации, Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря и лабораторию научно-исследовательского центра компании «Рунит» в Санкт-Петербурге.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября, в День народного единства, в Москве стартовал международный симпозиум «Создавая будущее». Его миссия — возродить интерес общества к индустрии проектирования будущего через поддержку государства и бизнеса.

В рамках симпозиума на площадке национального центра «Россия» открылась уникальная экспозиция, посвящённая мечте и стремлению молодого поколения к новым открытиям в России ― стране возможностей. Её организатором выступило «Движение Первых».

Президент России Владимир Путин выступил на мероприятии и высказал убеждённость в том, что, несмотря на текущие вызовы, надо ставить перед собой задачи, опережающие время, намечать новые направления прорыва, стремиться заглянуть за горизонт завтрашнего дня.