Москва, 4 ноября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. В национальном центре «Россия» в Москве в День народного единства открылась уникальная экспозиция, посвящённая мечте и стремлению молодого поколения к новым открытиям в России ― стране возможностей. Её организатором выступило «Движение Первых». Об этом 4 ноября сообщили в пресс-службе общероссийского движения.

будьвдвижении.рф

Первыми эксплозию осмотрели почётные гости международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее». Также выставку посетили первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, генеральный директор организации «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

«Время Первых» — это уникальная интерактивная экспозиция, которая предлагает и детям, и взрослым познакомиться как с достижениями прошлых поколений, так и узнать о современных возможностях для развития и поиска своего призвания», ― отметил председатель правления движения Артур Орлов.

Специальную атмосферу на выставке создают тематические зоны, которые начинаются с интерактивного лабиринта — символа поиска пути. Для полного погружения в залах использованы медиаэкраны, световое и декоративное оформление. По миру открытий посетителей проведёт «девочка Алиса», прилетевшая из России будущего. Ей будут помогать виртуальные помощники — персонажи мультсериала «Фиксики», которые объяснят, как ориентироваться в технологиях России настоящего, и поделятся важными знаниями.

Также в рамках экспозиции посетители смогут увидеть шесть инновационных разработок школьников из разных регионов России. Среди них перчатка-тренажёр для восстановления подвижности пальцев, устройство для незрячих людей, чтобы ориентироваться в пространстве.

Один из залов экспозиции будет представлен в виде футуристической лаборатории, где представлены радио, атомный ледокол, спутник, ранцевый парашют, лампа накаливания, тетрис. Во время знакомства с экспозицией гостей ожидают разные активности и форматы. В каждой тематической зоне участникам предстоит выполнить особое задание. В результате этого взрослые и дети вместе создадут общую коллективную идею — фантазию о будущем России.

Экспозиция «Время Первых» будет работать в Национальном центре «Россия» с 4 ноября 2024 года по 4 февраля 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 4 ноября направил приветствии участникам, организаторам и гостям международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее». Глава государства высказал убеждённость в том, что, несмотря на текущие вызовы, надо ставить перед собой задачи, опережающие время, намечать новые направления прорыва, стремиться заглянуть за горизонт завтрашнего дня.

Президент подчеркнул, что суверенное мировоззрение, национальная культура, неустанный творческий поиск необходимы для определения успешного будущего России. Глава государства считает, что тогда самые смелые, дерзновенные мечты обязательно сбудутся.