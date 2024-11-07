Москва, 7 ноября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. В работе международного симпозиума «Создавая будущее», который завершился 6 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве, приняли участие более 6 тыс. человек из 101 государства. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции выставки достижений «Россия».

Софья Сандурская/ТАСС

Это представители органов власти и бизнеса, учёные и инженеры, футурологи и прогнозисты, общественные деятели и представители креативных индустрий из стран БРИКС, ШОС, СНГ и других государств. Для них организовали более 80 мероприятий, главной целью которых являлось проектирование будущего.

Обращаясь с приветственным словом к участникам мероприятия, президент России Владимир Путин отметил, что несмотря на текущие вызовы, необходимо ставить перед собой задачи, опережающие время, намечать новые направления прорыва.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета Национального центра «Россия» Сергей Кириенко на открывающей пленарной дискуссии «Философия будущего» отметил межотраслевую значимость мероприятия, которое сподвигло к консолидированной работе специалистов из самых различных отраслей.

Дискуссии в рамках симпозиума были посвящены четырём ключевым направлениям. Так, в работе по треку «Будущее многополярного мира» представители российского и международного экспертного сообщества разбирались в трендах и вызовах, сформировавшихся в международных отношениях, роли международных организаций и перспективах их реформирования, взаимоотношениях гражданина и государства будущего, внутрисемейных связях.

В рамках мероприятий трека «Будущее цивилизации» эксперты провели дискуссию о развитии постинформационного общества и русской футурологии, теории поколений и взаимодействии с искусственным интеллектом. Участники трека «Будущее человека» постарались переосмыслить роль и форму образования будущего, науки, спорта, контента, языка и коммуникаций.

А работа в треке «Будущее технологий» была посвящена обсуждению киберпанка и биопанка, изменений структуры контента, его созданию, потреблению и распространению. Ученые постарались предусмотреть технологические и организационные решения, которые обеспечат возрастающие потребности России и человечества в чистой энергии, обсудили транспорт будущего и перспективы квантовой индустрии.

Как сообщало ИА Регнум, международный симпозиум «Создавая будущее» — первое мероприятие Национального центра «Россия», созданного 1 июля 2024 года по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Оно стартовало в Москве 4 ноября, в День народного единства. Его миссия — возродить интерес общества к индустрии проектирования будущего через поддержку государства и бизнеса.

В рамках симпозиума на площадке национального центра «Россия» открылась уникальная экспозиция, посвящённая мечте и стремлению молодого поколения к новым открытиям в России ― стране возможностей. Её организатором выступило «Движение Первых».