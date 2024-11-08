Луганск, 8 ноября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Вооруженный 16-летний подросток в компании со взрослым мужчиной среди ночи ограбили жителя Рубежного (ЛНР). Их не интересовали деньги и ценные вещи, грабители взяли лишь игровую приставку PlayStation и коллекцию дисков к ней. По горячим следам полиция нашла грабителей, при обыске у них обнаружили целый склад оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Belkin Alexey/Global Look Press

5 ноября в полицию обратился 28-летний Сергей В. (имя изменено). Мужчина сообщил, что стал жертвой ограбления. По его словам, двое вооружённых людей забрали у него игровую приставку PlayStation и 19 дисков с играми на общую сумму 150 000 рублей. Другое имущество грабители не тронули и скрылись в неизвестном направлении.

«По горячим следам за совершение данного преступления были установлены и задержаны 16-летний подросток и 40-летний ранее судимый за убийство и кражу местный житель. При обыске у них были обнаружены и изъяты украденные приставка, джойстики и диски, а также обнаружен целый склад с оружием и взрывчаткой. На месте были изъяты два автомата Калашникова АК-74 и АК-12, пневматические пистолет и винтовка, два штык-ножа, три дымовые шашки, 12 запалов для гранат, пакет с пластитом, 200 патронов, пять гранат Ф-1 и нож», — рассказал источник ИА Регнум.

Кроме того, у задержанных изъяли автомобиль УАЗ «Патриот». В настоящее время подросток и мужчина задержаны. С ними работают следователи, оперативные службы проводят проверку по факту случившегося. Силовикам предстоит установить, откуда у задержанных столько оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также для какой цели они хранили это у себя дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Приморском крае подростки ограбили участника спецоперации, проникнув в его квартиру. Несовершеннолетние забрали деньги и избили мужчину. Всё происходящее они сами сняли на видео и выложили в Сеть.