Анкара, 8 ноября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, его встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом продолжатся, и на них будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, в частности вывод американских войск из Сирии.

Mike Theiler/Global Look Press

«В новый период мы продолжим наши встречи с Трампом и обсудим, как будем формировать развитие событий на Ближнем Востоке. Будем делать это как прежде, с помощью телефонной дипломатии. Например, мы оценим вопрос вывода американских войск из Сирии, прекращение поддержки террористической Рабочей партии Курдистана», — сообщил он агентству Anadolu.

Турецкий лидер уточнил, что проблем в переговорах с Трампом «быть не должно», ведь в предыдущий срок республиканца турецко-американские отношения развивались успешно.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах. Турецкий лидер выразил надежду на развитие отношений Анкары и Вашингтона и допустил, что Трамп окажет содействие по урегулированию украинского конфликта и ситуации вокруг сектора Газа.

12 октября Эрдоган заявил, что Турция ждёт от России и Ирана «эффективных мер» по защите Сирии от агрессии Израиля. Он уточнил, что, помимо попыток Израиля развязать войну в регионе, ситуация также осложняется деструктивной деятельностью террористических организаций.