Анкара, 12 октября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Турция ждёт от России и Ирана «эффективных мер» по защите Сирии от агрессии Израиля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Depo Photos/ABACA/ТАСС Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Необходимо, чтобы Россия, Иран и Сирия приняли более эффективные меры против агрессии Израиля, представляющей наибольшую угрозу территориальной целостности Сирии. Поэтому мы должны отбросить расчёты на мелкие интересы и спасать регион солидарно. Наша ноша тяжела, и у нас много работы», — сказал он журналистам.

Эрдоган уточнил, что, помимо попыток Израиля развязать войну в регионе, ситуация также осложняется деструктивной деятельностью террористических организаций.

Как предавало ИА Регнум, 7 октября Эрдоган заявил, что Израиль рано или поздно заплатит за свои действия, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху будет остановлен так же, как и Гитлер. Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит противостоять израильскому правительству и будет пытаться склонить весь мир на свою сторону. Также турецкий лидер заявил, что мира во всём мире не будет, пока виновные не понесут ответственность за геноцид в Газе.

1 октября Эрдоган предположил, что после Газы и Ливана Израиль может атаковать Турцию. Он отметил, что Израиль, продолжая осуществлять геноцид населения в секторе Газа и наносить удары по Ливану, пытается с помощью провокаций втянуть в конфликт другие страны региона.

28 сентября Эрдоган также заявил, что Израиль становится всё более безрассудным и бросает вызов гуманитарным ценностям и международному праву. Он подчеркнул, что ливанский народ теперь стал новой жертвой геноцида и оккупации тель-авивских властей.