Жителя Крыма задержали за шпионаж в Феодосии в пользу Украины
ФСБ: житель Крыма задержан за шпионаж в Феодосии в пользу Украины
Феодосия, Крым, 8 ноября, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Житель Крыма, передававший украинской стороне информацию о военных объектах России в Феодосии, задержан за шпионаж. Об этом сообщает 8 ноября пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
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По данным ведомства, 32-летний житель Ленинского района Крыма сам вышел на связь с Главным управлением разведки минобороны Украины.
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