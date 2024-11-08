Анкара, 8 ноября, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп предложит Украине помощь в восстановлении для эксплуатации её ресурсов. Об этом в эфире турецкого телеканала Haber Global заявил журналист Мете Сохтаоглу.

U. S. Air Force Дональд Трамп

«Американские компании, как голодные волки, будут эксплуатировать Украину под видом помощи. Поэтому Трамп будет стремиться направить туда американские компании», — предположил журналист.

По мнению Сохтаоглу, украинским властям не стоит ожидать чего-то хорошего от сделки, которую предложит новая администрация Белого дома.

Репортёр считает, что новость об избрании Трампа негативно отразится на боевом духе украинской армии, поскольку с его приходом к власти объёмы военной помощи и финансирования Украины со стороны США будут сокращаться.

Как сообщало ИА Регнум, Украина рвётся вернуть Донбасс из-за расположения на его территории огромного количества полезных ископаемых, доступ к которым необходим западным странам, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Речь идёт о залежах угля и редкоземельных металлов. При этом полезных ископаемых в западной части Украины лишь на 734 млрд долларов, уточнил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Запад на протяжении многих лет беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ресурсы Украины и поощрял геноцид населения.