В Турции рассказали, как Трамп сможет использовать ресурсы Украины
Haber Global: Трамп под видом помощи будет эксплуатировать ресурсы Украины
Анкара, 8 ноября, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп предложит Украине помощь в восстановлении для эксплуатации её ресурсов. Об этом в эфире турецкого телеканала Haber Global заявил журналист Мете Сохтаоглу.
«Американские компании, как голодные волки, будут эксплуатировать Украину под видом помощи. Поэтому Трамп будет стремиться направить туда американские компании», — предположил журналист.
По мнению Сохтаоглу, украинским властям не стоит ожидать чего-то хорошего от сделки, которую предложит новая администрация Белого дома.
Репортёр считает, что новость об избрании Трампа негативно отразится на боевом духе украинской армии, поскольку с его приходом к власти объёмы военной помощи и финансирования Украины со стороны США будут сокращаться.
Как сообщало ИА Регнум, Украина рвётся вернуть Донбасс из-за расположения на его территории огромного количества полезных ископаемых, доступ к которым необходим западным странам, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Речь идёт о залежах угля и редкоземельных металлов. При этом полезных ископаемых в западной части Украины лишь на 734 млрд долларов, уточнил Медведев.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Запад на протяжении многих лет беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ресурсы Украины и поощрял геноцид населения.