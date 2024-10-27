На Украине прокатилась волна взрывов в Харькове
На Украине серии взрывов прогремела в Харькове
Харьков, Украина, 27 октября, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Серия взрывов на фоне воздушной тревоги вновь зафиксирована 27 октября в Харькове на северо-востоке Украины. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По информации Синегубова по Харькову был прилёт корректируемых авиационных бомб (КАБ).
«Повреждена хозяйственная постройка. Обзор продолжается», — написал украинский чиновник в Telegram-канале.
Ранее мэр города Игорь Терехов также информировал о нескольких взрывах в Харькове.
Как сообщало ИА Регнум, удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины наносят ВС РФ практически ежедневно. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день. Очередная серия взрывов прогремела вечером 27 октября в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне.
На Украине поздним вечером 26 октября воздушную тревогу объявили в Киеве. Сирены предупредили об опасности с воздуха в 23:00 мск.
В Одессе на юге Украины также вечером 26 октября произошёл крупный пожар, сопровождающийся звуками, похожими на взрывы. Официальную информацию о происшествии власти не приводили.