Харьков, Украина, 27 октября, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Серия взрывов на фоне воздушной тревоги вновь зафиксирована 27 октября в Харькове на северо-востоке Украины. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации Синегубова по Харькову был прилёт корректируемых авиационных бомб (КАБ).

«Повреждена хозяйственная постройка. Обзор продолжается», — написал украинский чиновник в Telegram-канале.

Ранее мэр города Игорь Терехов также информировал о нескольких взрывах в Харькове.

Как сообщало ИА Регнум, удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины наносят ВС РФ практически ежедневно. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день. Очередная серия взрывов прогремела вечером 27 октября в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне.

На Украине поздним вечером 26 октября воздушную тревогу объявили в Киеве. Сирены предупредили об опасности с воздуха в 23:00 мск.

В Одессе на юге Украины также вечером 26 октября произошёл крупный пожар, сопровождающийся звуками, похожими на взрывы. Официальную информацию о происшествии власти не приводили.