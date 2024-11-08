Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Россия постепенно подходит к завершению испытаний новейших разработок оружия. Об этом 7 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин, «Валдай»

«Мы сейчас уже подходим к тому, чтобы ставить на вооружение новейшие наши разработки, о которых я ещё лет пять назад говорил», — уточнил Путин.

Испытания завершаются постепенно, заключил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября Минобороны РФ информировало о многочасовой операции по загрузке в пусковую установку межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс» в Козельском ракетном соединении в Калужской области. Ракета размещалась при помощи специального транспортно-загрузочного агрегата, уточнили в ведомстве. Перевооружение ракетных войск стратегического назначения заключается в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха. Реализация запланированных мероприятий позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения, а также увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач.

Новый комплекс с беспилотными летательными аппаратами «Голиаф» успешно испытали в зоне проведения специальной военной операции, сообщил 11 октября концерн «Калашников». Разработчики учли пожелания участников СВО и обеспечили режим возврата беспилотника даже в случае потери связи.