Калуга, 7 ноября, 2024, 05:59 — ИА Регнум. Несколько часов длилась операция по загрузке в пусковую установку межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс» в Козельском ракетном соединении в Калужской области. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Ракетные комплексы «Ярс»

В ведомстве уточнили, что ракета устанавливается в шахтную пусковую установку при помощи специального транспортно-загрузочного агрегата. Такие технологические операции длятся несколько часов, указали в Минобороны.

Перевооружение РВСН (ракетные войска стратегического назначения) заключается в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха. Реализация запланированных мероприятий позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения, а также увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября президент Владимир Путин во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания отметил, что оснащённость ядерных сил России современными образцами вооружения достигла примерно 94%. РФ не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, но страна будет поддерживать ядерные силы на необходимом уровне, подчеркнул глава государства.

Путин 25 сентября заявил о необходимости внести дополнения в ядерную доктрину. В её новой версии агрессия против России со стороны неядерного государства при поддержке ядерной страны будет расценена как их совместное нападение на РФ. Также основанием для ядерного ответа может стать критическая угроза суверенитету страны при использовании обычных вооружений.

Обновление ядерной доктрины России — это «событие, которого ждали», заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Теперь есть повод призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», добавил он.