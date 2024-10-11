Москва, 11 октября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Новый комплекс с беспилотными летательными аппаратами «Голиаф» прошёл успешные испытания в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 11 октября сообщил концерн «Калашников».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Голиаф» коптерного типа предназначен для ведения воздушной разведки в режиме реального времени», ― говорится в сообщении концерна в Telegram-канале.

Дрон способен в круглосуточном режиме получать разведданные, а также поражать цели ― небронированную технику и личный состав противника.

Разработчики учли пожелания участников СВО и обеспечили режим возврата беспилотника даже в случае потери связи. Транспортировочные кейсы для дрона выпускаются в двух комплектациях: с шестью аппаратами и одним аппаратом. Оба вида имеют встроенную систему подзарядки.

Предполагается, что оснащать «Голиафами» будут первые ступени тактического звена силовых структур для выполнения боевых задач.

Как сообщало ИА Регнум, в России появился новый беспилотный летательный аппарат «Молния», оснащённый искусственным интеллектом. Как отметил командир подразделения БПЛА с позывным Печорин, этот дрон самолётного типа является народной разработкой. Его уже применили в зоне проведения спецоперации. Командир подразделения добавил, что беспилотник поддерживал штурмовые группы при взятии Красногоровки и принимал участие в боях по освобождению двух посёлков ― Желанное Первое и Желанное Второе.

29 сентября генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук сообщил об испытаниях тяжёлого боевого дрона «Бердыш», разработанного для поддержки штурмовых отрядов. По его словам, беспилотник способен атаковать противника при помощи огнемёта и гранатомёта, а также выполнять минирование территорий, транспортировку грузов и разведку.

Президент России Владимир Путин 2 октября заявил, что современные дроны коренным образом изменили принципы ведения боевых действий. Так, скорость российских БПЛА достигает значений в 300, 500 и даже 700 км в час.