Москва, 8 ноября, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали возгорание в Российском научном центре хирургии им. академика Б. В. Петровского на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«На Литовском бульваре загорелся 1 этаж больничного корпуса. Из здания эвакуированы пять человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что площадь возгорания составила 20 кв. м.

По данным МЧС, в безопасное место были перемещены 16 пациентов.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября пожар вспыхнул в цеху по производству масел на шоссе Энтузиастов в Москве. Площадь возгорания составила 150 кв. м. В двухэтажном производственно-складском здании горело оборудование и личные вещи. Людей в здании не было. Пожар тушили 46 специалистов и 13 единиц спецтехники.