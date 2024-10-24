Казань, 24 октября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Ведущие экономики мира злоупотребили своим положением, напечатав в период пандемии деньги и разогнав инфляцию, заявил президент России Владимир Путин, выступая на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани.

Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Отвечая на вопрос о справедливости в сфере развития безопасности, глава государства напомнил журналистам, что в период пандемии в США провели эмиссию порядка 6 трлн долларов.

«Что сделали ведущие экономики мира? Они злоупотребили своим положением в мире. Напечатали и смели товары с рынка. Потребляют больше, чем зарабатывают», — сказал российский лидер.

Путин назвал несправедливым положение, при котором страны Запада потребляют больше товаров, чем производят. Страны — участницы БРИКС намерены изменить эту ситуацию, заключил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, в ходе пресс-конференции Путин также заявил, что страны БРИКС будут создавать условия для расчётов в национальных валютах. Государства — члены объединения настроены на укрепление партнёрства в финансовой сфере, отметил он.

Саммит БРИКС проходил в Казани 22–24 октября. На мероприятие были приглашены 36 иностранных лидеров. Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН, сообщил Путин.