Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Среди стран НАТО есть те, кто заинтересован в тесной работе с БРИКС, заявил президент России Владимир Путинна заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Zuma\TASS

«Даже среди членов НАТО есть те, как вы знаете, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС. Я не исключаю, что в будущем и другие государства задумаются над совместной, более тесной работе с БРИКС», — сказал российский лидер.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928007" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> БРИКС — пример конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке

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