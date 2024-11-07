Среди стран НАТО есть те, кто заинтересован в работе с БРИКС, заявил Путин
Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Среди стран НАТО есть те, кто заинтересован в тесной работе с БРИКС, заявил президент России Владимир Путинна заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Zuma\TASS
«Даже среди членов НАТО есть те, как вы знаете, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС. Я не исключаю, что в будущем и другие государства задумаются над совместной, более тесной работе с БРИКС», — сказал российский лидер.
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