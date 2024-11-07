Киев, 7 ноября, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден принять план завершения украинского конфликта, если его предложит избранный президент США Дональд Трамп, сообщает украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на источники в местных политических кругах.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

Как передавало ИА Регнум, команда республиканца Дональда Трампа обсуждает новый сценарий завершения конфликта между Россией и Украиной. Данный план включает несколько ключевых пунктов. Так, предлагается заморозить текущую линию фронта, а по всей её протяжённости объявить демилитаризованную зону.

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