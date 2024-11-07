Москва, 7 ноября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США и в Молдавии являются ничем не подкреплёнными инсинуациями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

EPA/CAROLINE BREHMAN/TASS

«Мы всегда повторяем, что мы никогда не вмешивались во внутренние дела других стран, не вмешивались и в эту избирательную кампанию ни в Америке, ни в Молдове. Все эти обвинения — не что иное, как абсолютно ничем не подкреплённые инсинуации», — сказал он в кулуарах ХХI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Песков заявил, что сообщения в американских СМИ о попытках России влиять на ход выборов президента США являются не более чем обычными утками и пустышками, к которым никто не относится серьёзно. Таким образом Песков отреагировал на вопрос о заявлениях, что Москва якобы может направить на самолётах в сторону США некие зажигательные устройства.

Песков уточнил, что Россия непричастна к звонкам на избирательные участки в США с сообщениями о минировании. Он добавил, что обеспечение безопасности на избирательных участках — личное дело Белого дома. Он добавил, что Песков также заявил, что Кремлю пока не ясно, сможет ли кандидат в президенты США Дональд Трамп поспособствовать скорейшему завершению украинского конфликта.