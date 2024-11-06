Москва, 6 ноября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Сообщения в американских СМИ о попытках России влиять на ход выборов президента США являются не более чем обычными утками и пустышками, к которым никто не относится серьёзно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Таким образом Песков отреагировал на вопрос о заявлениях, что Москва якобы может направить на самолётах в сторону США некие зажигательные устройства.

«Мы видели, но это можно назвать только утками. Это не в первый раз, это уже тенденция, публикуют абсолютные пустышки. А что касается обвинения в попытках оказания влияния или вмешательства, то мы решительно отвергаем это», — отметил он.

Песков также уточнил, что Россия непричастна к звонкам на избирательные участки в США с сообщениями о минировании. Он добавил, что обеспечение безопасности на избирательных участках — личное дело Белого дома. Пресс-секретарь напомнил о подобных ситуациях и во время выборов в России.

Как передавало ИА Регнум, Песков также заявил, что Кремлю пока не ясно, сможет ли кандидат в президенты США Дональд Трамп поспособствовать скорейшему завершению украинского конфликта. По его словам, США в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине, поскольку именно это государство данный конфликт разжигает.

Он отметил, что Россия сделает выводы о новом президенте США после первых конкретных шагов, потому что действия политиков могут расходиться с их же предвыборными обещаниями. По словам Пескова, в ходе предвыборной кампании в США звучали заявления, в которых шла речь о мирных устремлениях на международной арене, однако после выборов они могут приобрести иной тон.

Выборы президента США прошли 5 ноября, последними голосовали избиратели на Аляске. Идёт подсчёт голосов, ведущие американские СМИ начали публиковать первые результаты. Предполагается, что Дональд Трамп одержал верх над своей соперницей, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.