Москва, 7 ноября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Российская авиационная бомба ФАБ-3000 на сегодняшний день является самой мощной корректируемой бомбой. Об этом в беседе с Lenta.ru 7 ноября сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

РИА Новости

Предположительно, такую бомбу российские военные сбросили на позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области.

«Она применяется, когда нужно сократить потери наступающих, расчистить путь нашим штурмовикам и вывести из строя структуру противника, оборону», ― пояснил эксперт.

Дандыкин добавил, что такая бомба используется, когда нанесение удара артиллерией или ракетами невозможно. Самолёт сбрасывает ФАБ-3000, которая затем с высокой точностью поражает цель на расстоянии в десятки километров.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября Telegram-канал «Два майора» сообщил, что российские военнослужащие в Курской области сбросили на бойцов ВСУ, предположительно, трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000. По позиция украинской армии ВС Росси ударили в районе Черкасское Поречное. На представленных кадрах видно, как после падения бомбы поднимается гриб из дыма и огня, а по земле расходится волна.

В октябре пресс-служба Министерства обороны показала кадры удара авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в районе города Волчанска в Харьковской области. Лётчики ВКС России точным попаданием авиационной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили цель.

Портал Business Insider в середине июля написал, что российские управляемые авиабомбы представляют серьёзную угрозу, так как их практически невозможно сбить. Отмечалось, что российская авиация может запускать ФАБ с достаточно большого расстояния, чтобы украинские силы не могли сбивать самолёты противника. Более того, управляемые боеприпасы летят быстро, практически незаметны на радарах и обладают небаллистической траекторией.