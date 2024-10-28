Украина, 28 октября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры удара авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации (ПВД) Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе города Волчанска в Харьковской области. Видеозапись была опубликована 28 октября Telegram-канале военного ведомства.

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

В министерстве рассказали, что пункт был обнаружен в результате разведывательных мероприятий российских вооружённых сил.

«Координаты цели были переданы летчикам ВКС России, которые точным попаданием авиационной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили ПВД противника», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в момент нанесения удара в ПВД находился командный состав одного из подразделений ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября Минобороны показало видео поражения бомбами ФАБ-3000 пункта временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в Курахово в Донецкой Народной Республике. На кадрах виден объект, взятый в прицел, затем взрыв и поднимающиеся над зданием клубы дыма.

3 октября оборонное ведомство опубликовало видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ с помощью ФАБ-3000 на временно подконтрольной киевскому режиму территории ДНР. Пресс-служба министерства уточнила, что вражеский склад находился возле посёлка Разлив.