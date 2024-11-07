Курск, 7 ноября, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Российские военнослужащие в Курской области сбросили на бойцов ВСУ, предположительно, трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000, сообщил 7 ноября Telegram-канал «Два майора».

ИА Регнум

Telegram-канал опубликовал соответствующую видеозапись.

«Курская область. Эпичное применение ФАБ-3000 по противнику в районе Черкасское Поречное. Взрывная волна проходит по земле, крайне беспокоя противника», — сказано в сообщении.

На представленных кадрах видно, как после падения бомбы поднимается гриб из дыма и огня, а по земле расходится волна.

Подтверждений о том, что удар был нанесён именно авиабомбой ФАБ-3000, не публиковалось.

Ранее 7 ноября пресс-служба Минобороны сообщила, что в минувшие сутки в Курской области ударами армейской авиации и огнём артиллерии было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 12 бригад ВСУ в районах 19 населённых пунктов, в том числе в районе Черкасского Поречного.

Как передавало ИА Регнум, в октябре пресс-служба Министерства обороны показала кадры удара авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в районе города Волчанска в Харьковской области. Лётчики ВКС России точным попаданием авиационной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили цель.

Ранее пресс-служба Минобороны также показала видео поражения бомбами ФАБ-3000 пункта временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в Курахово (ДНР). На кадрах был виден объект, взятый в прицел, затем взрыв и поднимающиеся над зданием клубы дыма.