Нью-Йорк, США, 15 июля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Российские управляемые авиабомбы представляют серьёзную угрозу, так как их практически невозможно сбить, пишет 15 июля портал Business Insider (BI).

ИА Регнум

В публикации отмечается, что российская авиация может запускать ФАБ с достаточно большого расстояния, чтобы украинские силы не могли сбивать самолёты противника. Более того, управляемые боеприпасы летят быстро, практически незаметны на радарах и обладают небаллистической траекторией.

Также аналитики портала указывают, что российские ФАБы становятся всё больше. Так, 14 июля Министерство обороны России опубликовало видеозапись с кадрами поражения пункта временной дислокации украинских войск авиабомбой ФАБ-3000. Снаряд запускался с истребителя Су-34.

Ранее российские военные применили ФАБ-3000 в конце июня, нанеся удар по пункту управления ВСУ в районе населённого пункта Новгородское в ДНР. Удар нанесли по командному пункту батальона 41-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства авиационных бомб ФАБ-3000. По данным российского военного эксперта Алексея Леонкова, трёхтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что её можно будет применять для штурма особо укреплённых районов. Он также добавил, что новые технологии превратят её практически в высокоточное оружие.

Полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков ранее сравнил мощность используемых российской армией фугасных авиабомб с тактическим ядерным оружием. Он также указал на то, что оснащение трёхтонных ФАБ-3000 универсальным модулем планирования и коррекции может полностью подавить морально-психологическое состояние ВСУ.

В свою очередь начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов ранее заявил, что удар российской авиабомбы ФАБ-1500 сравним с землетрясением.