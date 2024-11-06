Каспийск, Дагестан, 6 ноября, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат перехвачен в районе города Каспийска в Дагестане, сообщил 6 ноября глава республики Сергей Меликов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат», — написал Меликов в Telegram-канале.

Он добавил, что подробности атаки БПЛА устанавливаются, работает оперативный штаб. Глава региона призвал жителей доверять только проверенным источникам информации и заверил, что власти своевременно примут решения, направленные на обеспечение безопасности населения.

Атаку беспилотника в Дагестане зафиксировали впервые.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября в городе Гудермесе Чеченской Республики в результате беспилотной атаки возник пожар на территории Российского университета спецназа. Возгорание оперативно потушили, пострадавших не было.