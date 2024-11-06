Москва, 6 ноября, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на российской территории успешно пресечена ВС России. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Уточняется, что дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотника над территорией Курской области и один дрон ликвидирован над территорией Орловской области.

Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ночью 5 ноября средствами ПВО ликвидированы шесть беспилотников над территорией России. Все беспилотники обезврежены и уничтожены в небе над Брянской областью.

В ночь на 4 ноября над территорией Белгородской области уничтожен вражеский беспилотник самолётного типа. С его помощью киевский режим пытался осуществить теракт на территории российского региона.

В течение суток 3 ноября российские силы ПВО уничтожили над территорией РФ в общей сложности 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. В ночь на 3 ноября российские военные обнаружили и уничтожили 16 вражеских беспилотников над территорией Ростовской области, два — в Белгородской области и один — в Волгоградской области.