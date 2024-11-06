Вашингтон, 6 ноября, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выступит с речью и признает своё поражение на выборах в 16:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск), сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Global Look Press/Michael Nigro/Keystone Press Agency Камала Харрис

«Вице-президент США Камала Харрис выступит с речью, в которой признает поражение Дональду Трампу на президентских выборах в среду», — сказано в публикации.

При этом американский телеканал NBC передаёт, что демократ планирует позвонить своему оппоненту Трампу и признать своё поражение. По данным телеканала, действующий глава администрации США Джо Байден также намерен позвонить кандидату-республиканцу, чтобы поздравить его с победой и пригласить республиканца в Белый дом.

6 ноября кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США. Политик считает, что по результатам выборов он наберёт более 315 голосов выборщиков, а республиканцы сохранят контроль над палатой представителей и выиграют большинство в сенате.

В США 6 ноября завершились выборы президента страны, последние участки закрылись в штате Аляска. Идёт подсчёт голосов. Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Трампа, ещё 226 — за Камалу Харрис. Победителю достаточно набрать 270 голосов.

Политолог Владимир Корнилов в разговоре с ИА Регнум заявил, что кандидат от Демократической партии проиграла выборы президента США из-за того, что она не запомнилась избирателям на фоне харизматичного и уверенного Трампа, который обещал положить конец всем войнам и сделать Америку великой.