Москва, 6 ноября, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Предварительная победа кандидата-республиканца Дональда Трампа на выборах президента в США отражает недовольство американцев итогами правления действующего главы Белого дома Джо Байдена, сказано в заявлении МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Победа на президентских выборах в США Д. Трампа, который возвращается в Белый дом после четырёхлетнего перерыва, безусловно, отражает недовольство американцев», — сказано в комментарии российского ведомства.

По данным МИД, сейчас в США наблюдается «глубокий раскол» гражданского общества. Речь идёт о противостоянии демократических и республиканских штатов, а также сторонников «прогрессивных» и традиционных ценностей.

Кроме того, российская сторона заявила, что не испытывает особых надежд в отношении избранного президента США и нового состава Конгресса страны. В министерстве отметили, что РФ будет работать с новой администрацией США, при этом будет жёстко отстаивать свои национальные интересы и ориентироваться на достижение всех целей военной спецоперации на Украине.

В США 6 ноября завершились выборы президента страны. Трамп уже заявил о своей победе и назвал себя 47-м президентом США. По предварительным данным, он набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.