Москва, 6 ноября, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Россия является большой страной с очень богатым потенциалом, вследствие чего она является хорошим «магнитом» для многих стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков в ходе речи на просветительском марафоне «Знание. Первые».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Будучи большой страной, мы так или иначе играем роль своеобразного магнита. Это в хорошем понимании. Многие страны тянутся к тому, чтобы налаживать с нами добрые отношения», — сказал он.

Вместе с тем, по словам Пескова, такая привлекательность России зачастую приводит к том, что ею начинает интересоваться «зло с нехорошими помыслами». Пресс-секретарь отметил, что с подобной ситуацией РФ столкнулась вновь.

Он пояснил, что сейчас стране приходится в очередной раз бороться с «мировым злом». При этом представитель Кремля напомнил, что Россия всегда давала ответ на враждебные действия против себя. Песков добавил, что ни у кого не должно быть сомнений в том, что это произойдет снова.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что у России много разделяющих традиционные ценности друзей в странах Европы. Путин добавил, что такие люди, в отличие от сторонников нетрадиционных ценностей, не выпячивают свои взгляды.

В марте 2024 года Путин заявил, что у России есть больше друзей, чем врагов, однако быть её другом или врагом одинаково почётно. 5 ноября президент РФ подчеркнул, что Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами на принципах равноправия.