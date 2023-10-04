Москва, 4 октября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. У России в европейских странах много друзей, разделяющих традиционные ценности, заявил 4 октября президент Владимир Путин, выступая на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке, в Европе. Но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах», — сказал он.

Путин отметил, что такие люди просто не выпячивают свои взгляды, в отличие от тех, кто выступает за нетрадиционные ценности.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 28 июля заявил, что традиционные ценности — основа суверенитета и государственности России. Президент отметил, что они формируют российскую идентичность.

На параде Победы 9 мая 2022 года Путин подчеркнул, что Россия никогда не откажется от традиционных ценностей. Их отмена на Западе легла в основу разжигания русофобии, добавил президент.