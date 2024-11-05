Москва, 5 ноября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами на принципах равноправия, заявил 5 ноября президент Владимир Путин.

РФ проводит конструктивный внешнеполитический курс, сказал глава государства на церемонии вручения верительных грамот новых послов зарубежных стран в Москве.

Вновь прибывшие в Россию послы могут рассчитывать на содействие властей РФ, благожелательное отношение и конструктивный настрой, сказал президент.

Москва заинтересована в том, чтобы деятельность послов зарубежных стран в РФ была успешной, подчеркнул Путин.

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